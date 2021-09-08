В Україні за останню добу 60 людей померли від COVID-19, виявили 2772 нові випадки – МОЗ

В Україні за добу 7 вересня зафіксували 2772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 254 дитини та 46 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 1017 людей, 1411 – одужали, померли 60 пацієнтів.

Протягом доби провели понад 67 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 303 276 людей, 54 114 – померли.