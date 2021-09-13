Кличко назвав умову уникнення суворого локдауну в Києві

Вакцинація є головною умовою для уникнення суворого локдауну через пандемію COVID-19 у Києві, заявив мер столиці України Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Інтер» 12 вересня.

«Наразі столиця ще в «зеленій» зоні. І ми використовуємо цей час, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії. Активно здійснюємо вакцинацію, готуємо лікарні, – сказав мер, якого цитує пресслужба КМДА. – Статистика останніх днів показує, що кількість хворих зростає. І кількість госпіталізацій – теж».

За його словами, до третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. Крім того, якщо медзаклади першої черги не справлятимуться, планують розгорнути ще понад 5,5 тисячі додаткових ліжок у лікарнях другої черги, додав Кличко.

Він висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

«Я сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація», – наголосив міський голова.

Щодо вакцинації, то за словами Кличка, у Києві вже зробили понад 1,5 мільйона щеплень, понад половина з них – двома дозами.

Раніше в МОЗ заявляли, що черговий локдаун через пандемію COVID-19 в Україні можуть запровадити у листопаді.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».