Локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді – МОЗ

Черговий локдаун через пандемію COVID-19 в Україні можуть запровадити у листопаді, прогнозує заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В інтерв’ю ВВС News Україна він заявив, що в листопаді Україна може наблизитися до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, тоді і можуть запровадити обмеження.

Водночас, за словами Кузіна, якщо українці будуть вакцинуватися і дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Раніше сьогодні у МОЗ заявили, що в Україні поступово зростає кількість інфікованих штамом коронавірусу «дельта»: якщо 5 серпня підтверджених випадків інфікування штамом «дельта» становила 147, то вже 20 серпня вона сягнула 520.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 278 171 людина, померли – 53 566.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю вакциновані від COVID-19 (отримали дві дози вакцини) понад 3,3 мільйона людей. Одну дозу вакцини отримали понад 5,1 мільйона людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».