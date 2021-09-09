Сертифікат про вакцинацію діятиме рік, але його треба поновлювати – Кузін

В Україні сертифікат про вакцинацію від COVID-19, діятиме рік від часу вакцинації, але його необхідно поновлювати, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю медичному експерту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерині Булавіновій.

«Є два види сертифікату: міжнародний і внутрішній... І внутрішній, і міжнародний сертифікати зараз видаються на пів року. Коли у вас буде збігати термін дії такого сертифікату, треба буде в додатку відмовитися від сертифікату, який у вас був підвантажений, і згенерувати новий. Новий буде також діяти пів року», – сказав Кузін.

Він додав, що для тих, хто буде генерувати сертифікат «умовно із кінця вересня, він буде один і діятиме рік».

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.