Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових Covid-сертифікатів з Україною – Шмигаль

Європейська комісія 19 серпня ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових Covid-сертифікатів, виданих Україною та ЄС, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Цей документ можна отримати в «Дії» тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими», – написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

11 серпня Мінцифри заявило про останній етап узгодження з ЄС COVID-сертифікатів у «Дії». Повідомлялося, зокрема, про приєднання України до інфраструктури COVID-сертифікатів Євросоюзу, що має полегшити подорожі українців до Європи в умовах пандемії.

Раніше українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія».

З 30 червня міжнародні COVID-сертифікати, які видаються в Україні, вносять і до Європейського репозитарію сертифікатів.

За даними МОЗ, в Україні станом на 19 серпня від COVID-19 вакциновані 4 914 255 людей. Одну дозу отримали 4 914 253 людини, повністю щеплені – 2 908 748.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.