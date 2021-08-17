Почалося бета-тестування СOVID-сертифікатів у «Дії» на одній з операційних систем – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України почало бета-тестування СOVID-сертифікатів у застосунку «Дія» для пристроїв на операційній системі Android.

«Google посилив вимоги до інформації, яка пов’язана з СOVID-19. Це торкнулося і застосунків для смартфонів, що зумовило затримку. Ми виконали всі умови, які висунула компанія, й отримали підтвердження нової версії «Дії» із сертифікатами», – повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, з 17 серпня всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і застосунок.

«Минулого тижня ми почали підключатися до продуктового середовища ЄС, де запускаються всі COVID-сертифікати. Паралельно очікуємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей світом без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато», – написав Федоров.

11 серпня Мінцифри заявило про останній етап узгодження з ЄС COVID-сертифікатів у «Дії». Повідомлялося, зокрема, про приєднання України до інфраструктури COVID-сертифікатів Євросоюзу, що має полегшити подорожі українців до Європи в умовах пандемії.