Федоров заявив про останній етап узгодження з ЄС COVID-сертифікатів у «Дії»

Розпочався останній технічний етап узгодження з Європейським союзом цифрових COVID-сертифікатів в додатку «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, йдеться про приєднання України до інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС.

«Це спільне середовище для всіх країн, які розробляють свої сертифікати. Підключення до Європейської системи COVID-сертифікатів – це паралельний крок із політичним рішенням – прийняттям Єврокомісією так званого equivalency decision і взаємним визнанням. Після цього буде підписана угода, що дозволить українцям подорожувати з COVID-сертифікатами в «Дії», – пояснив Федоров.

Міністр повідомив, що тривають переговори з Ізраїлем щодо спільного визнання сертифікатів.

«Консультуємо їх і ділимось досвідом технічної розробки сертифікатів згідно з вимогами ЄС. Мінцифри також ініціювала робочу групу, яка пришвидшує процес інтеграції українських та ізраїльських COVID-сертифікатів із ЄС», – додав він.

Раніше українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія».

З 30 червня міжнародні COVID-сертифікати, які видаються в Україні, вносять і до Європейського репозитарію сертифікатів.