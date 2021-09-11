Обов'язкові щеплення і розваги «тільки для вакцинованих». Як на Заході борються із COVID-19?

Уряди західних країн намагаються знайти нові способи, як вакцинувати своє населення від COVID-19, змагаючись із часом, поки не зросла четверта хвиля хвороби з приходом холоднішої погоди.

Президент США Джозеф Байден у четвер використав свої повноваження, для того щоб змусити вакцинуватися дві третини американських працівників. Своїм розпорядженням він вимагає, щоб в усіх компаніях, де є 100 і більше працівників, провели вакцинацію, чи щотижневе тестування.

Виступаючи у четвер у Білому Домі він сказав, що «терпів довго, але терпець урвався», бо відмова від вакцинації «дорого коштувала нам усім». Байден, який спочатку утримувався від примусових дій, говорить, що він глибоко розчарований тим, що 80 мільйонів американців, які можуть отримати вакцину, досі цього не зробило.

Це безпрецедентне втручання у справи приватного сектора викликало різні реакції у суспільстві, яке звикло покладатися на особисту відповідальність, а не накази згори. Байден діє через поєднання виконавчих розпоряджень та нових федеральних правил. Експерти стверджують, що Байден має юридичні повноваження встановлювати вимоги щодо вакцин до приватного сектора через закони, які вимагають від підприємств дотримуватися обґрунтованих федеральних стандартів безпеки здоров'я.

Попри це, очікується, що президентський указ можуть оскаржувати профспілки, і найбільший профспілка, що представляє федеральних працівників, вже розпочала процес.

У Європі стурбовані зниженням темпів вакцинації

Стрімким зростанням кількості зараження коронавірусом та падіння вакцинації занепокоєні також і в Європі. Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюґе вважає, що виною цьому є заразний варіант «дельта», послаблення обмежень та літні подорожі. За оцінками ВООЗ, до грудня в Європі можуть померти ще 236 000 людей.

Рівень інфікування коронавірусом у всій Європі скоротилися у квітні, але знову почали підвищуватися наприкінці червня.

Нині ВООЗ нараховує у регіоні понад 65 мільйонів підтверджених випадків захворювання та 1,3 мільйона смертей від початку пандемії.

За словами Клюге, з 53 країн-членів ВООЗ у Європі за останні два тижні 33 зареєстрували рівень захворюваності понад 10%. Серед них – країни ЄС, Росія, Франція, Велика Британія, Туреччина та Іспанія.

Європейські країни з високим рівнем доходу мають одні з найвищих показників вакцинації у світі. Дані, зібрані ЄС, показують, що 29 країн регіону провакцинували 75,1% дорослого населення щонайменше однією дозою, а 64,9% – двома.

Однак, за останні шість тижнів, процес вакцинації сповільнився, сказав Клюге. Він пояснив падіння «відсутністю доступу до вакцин в одних країнах та відсутністю прийняття вакцин в інших».

Лише 6% людей у країнах з нижчим та середнім рівнем доходу в Європі повністю вакциновані, а деяким країнам вдалося зробити щеплення лише кожному десятому медичному працівнику. До таких країн належить Болгарія.

За кількістю заражень коронавірусом (на 100 тисяч населення) за останні 14 днів найгірша ситуація з країнами ЄС є в Ірландії, другою країною зараз є Греція, а на третьому місці – Естонія. Болгарія повідомляє про найбільшу кількість смертей на душу населення за останні два тижні, далі – Греція, третя – Литва.

Німці не поспішають вакцинуватися

Але на приклад, Німеччина, найбільша за кількістю населення європейська країна, щодо вакцинації опинилася позаду таки країн, як Мальта, Франція чи Данія.

Керівництво Німеччини зіштовхнулося із проблемою, що німці не поспішають робити щеплення, хоч можливостей у них безліч. Крім численних центрів вакцинації та сімейних лікарів, щеплення від COVID-19 пропонуються біля супермаркетів, стадіонів і навіть у поїздах.

Але відсоток людей, які були повністю вакциновані проти коронавірусу, протягом кількох днів коливається близько 62%. Цей показник занадто низький, щоб країна була по-справжньому підготовлена до зими, коли ризик інфікування, швидше за все, знову зросте, особливо від дуже заразного варіанта вірусу «дельта», кажуть експерти. Вони вважають, що для подолання ризику країні необхідний рівень вакцинації понад 85%.

Німецькі політики б’ють на сполох і кажуть, що методи переконання вичерпані. Федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Спан із правлячої Християнсько-демократичної партії (ХДС) відкрито висловився про небезпеку «пандемії нещеплених» і оголосив загальнонаціональний тиждень дій щодо вакцинації, який розпочинається з понеділка 13-го вересня.

Медичні експерти радять переходити до суворіших правил. Наприклад Голова Всесвітньої медичної асоціації Френк Ульріх Монтгомері каже, шо для того, щоб протистояти четвертій хвилі, потрібно запровадити правило, яке передбачає, що відвідування ресторанів чи інші розваги будуть доступні лише тим людям, які можуть довести, що вони були щеплені або одужали від COVID-19. Гамбург уже запровадив правило в клубах і барах на півночі міста.

Однак проблеми є навіть з вакцинацією медичного персоналу. Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини продовжує закликати робити щеплення, але так і не зумів переконати скептиків. З огляду на історію країни, уряд Німеччини продовжує відкидати ідею обов’язкової вакцинації медичного персоналу, як це було зроблено у Франції.

Експерти кажуть, що багато людей вважають, що, можливо, з ними нічого не станеться, якщо вони не будуть вакциновані, незважаючи на зростання інфекцій. Але насправді «через глобальну ситуацію наступного року всі, хто не щеплений, будуть заражені. Тож існує лише вибір між інфекцією та вакцинацією», каже Янош Дамен, один із законодавців федерального парламенту, який до свого обрання був лікарем з надзвичайних ситуацій у Берліні.

При підготовці матеріалу були використані повідомлення Nw York Times, BBC, DW та інших ЗМІ.