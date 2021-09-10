Прокуратура: у Києві викрили осіб, які масово підробляли ПЛР-тести і картки про вакцинування

Прокуратура Києва повідомляє, що правоохоронці ліквідували схему виготовлення і масового розповсюдження ПЛР-тестів від імені українських і закордонних лабораторій, а також медичних карток про вакцинування.

«Згідно з матеріалами слідства, 54-річний чоловік у змові з представниками туристичних фірм налагодив схему підроблення та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів з негативним результатом на коронавірус, виданих нібито українськими та закордонними лабораторіями, а також медичних карток про вакцинування осіб», – повідомили у прокуратурі.

За повідомленням, туристичні фірми займалися оформленням документів для виїзду за кордон, зокрема для відпочинку в інші країни.

«Як додаткову послугу працівники пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій для виїзду за кордон та ПЛР-тести від імені закордонних лабораторій для можливості в’їзду на територію України. Окрім цього, зазначені особи також виготовляли фальшиві медичні картки про проведення вакцинації осіб від коронавірусної хвороби», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що виготовляли підроблені довідки впродовж доби після надходження замовлення, а їхня вартість становила від 450 до 850 гривень «залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче) та осіб, які «привели» клієнта».

За оперативними даними, схема існувала з осені 2020 року. При цьому жодних тестів клієнтам не проводили.

У прокуратурі повідомили, що кількість довідок, які реалізовувались за травень-вересень 2021 року складала 30-50 штук на день, а загальна кількість осіб, які скористались «послугами ділків», становить більше ніж 3 500 осіб.

Тривають слідчі дії, направлені на встановлення «усіх осіб, причетних до злочину, а також осіб, які скористалися схемою», заявили у прокуратурі.