СБУ шукає громадян, які отримали фальшиві довідки про результати ПЛР-тестів на COVID-19

Служба безпеки України заявила, що в Дніпропетровській області викрита схема фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Правоохоронці намагаються встановити громадян, які скористалися нелегальними послугами.

За даними слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні.

У Службі безпеки заявили, що довідки видавалися без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї становила до 1 тисячі гривень залежно від терміновості її отримання. Щодня в середньому видавали п’ять підроблених довідок.

У межах кримінального провадження організатору повідомили про підозру за статтями 366 та 368 Кримінального кодексу України (службове підроблення та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі встановлюються інші особи, можливо, причетні до незаконної схеми.