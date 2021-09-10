У Данії скасували всі обмеження, запроваджені через COVID-19

У Данії з п’ятниці, 10-го вересня, скасовані всі обмеження, пов’язані з коронавірусом. Віднині COVID-19 не вважають у цій країні «захворюванням, критичним для суспільства», пише DW.

Відтепер відвідувати масові заходи можна буде без довідки про вакцинацію. Раніше скасували масковий режим. З початку місяця відновили роботу нічні клуби, але від відвідувачів спочатку вимагали так звані корона-паспорта. Тепер для барів, дискотек, а також фітнес-центрів та інших місць для відпочинку, релаксації і спорту цю вимогу знято.

Причиною скасування обмежувальних заходів став високий рівень вакцинації. У Данії повністю щеплені 83 відсотки населення від 12 років. У той же час поки збережеться низка обмежень для в’їзду в країну – залежно від того, звідки в’їжджає та чи інша людина. Наприклад, приїжджі з Німеччини (за винятком федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, яка межує з Данією) зобов’язані пройти тест на коронавірус.

До кінця вересня перейти від обов’язкових обмежень до рекомендацій має намір інша скандинавська держава – Швеція.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи наприкінці серпня, заявила, що в державах-членах блоку до кінця літа були щеплені 70 відсотків дорослого населення або понад 250 мільйонів людей. Фон дер Ляєн назвала це «значним досягненням» та закликала і далі просуватися зі щепленням населення ЄС.