Голова ВР Разумков каже, що знову підхопив COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

«Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність чи данина часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене», – написав Разумков.

Разумков каже, що у суботу планував взяти участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав дискутувати на тему верховенства права в Україні.

«На жаль, не зможу відвідати захід особисто... Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було», – сказав він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у листопаді 2020 року вже хворів на COVID-19.