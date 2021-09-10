Коронавірус: за добу виявили 3 615 хворих на COVID-19, померли 76

Упродовж минулої доби, 9 вересня, в Україні виявили 3 615 нових підтверджених випадків COVID-19, з них 348 дітей та 61 медпрацівник. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, госпіталізували 1 056 людей, одужали 1 310, померли 76.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,3 мільйона людей, померли – 54 251.