Молдова оголошує про нові обмеження через зростання числа випадків COVID-19

Влада Молдови оголосиа про нові обмеження, пов’язані з різким зростанням кількості випадків COVID-19 в країні.

Нові обмеження набирають чинності 10 вересня – йдеться про заборону на відвідини барів, ресторанів і культурних заходів нещепленим людям. Діятимуть такі обмеження щонайменше до 31 жовтня.

Нинішні обмеження передбачають обов’язкове носіння масок в громадських місцях та роботу барів і реторанів до 23:00.

Нині у Молдові зареєстровано 272 325 випадків захворювання на COVID-19, померли майже 6,5 тисяч людей. Лише близько 25 відсотків населення повністю вакциноване.