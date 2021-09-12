Коронавірус: в Україні понад 4,7 мільйона людей повністю вакциновані від COVID-19

В Україні від COVID-19 повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) 4 775 986 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу від початку вакцинальної кампанії отримали 5 889 810 людей.

За останню добу в Україні вакцинували 74 444 людини: одну дозу отримали понад 29 тисяч людей, повністю імунізовані – 45,2 тисячі.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnsson.