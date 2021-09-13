Понад половина українців не планує вакцинуватися від COVID-19 – опитування

Понад половина повнолітніх українців не планує вакцинуватися від COVID-19. Згідно з опитуванням, оприлюдненим 13 вересня Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, таких 56,5%.

Уже вакциновані хоча б однією дозою 18,4%, невакциновані, але хочуть це зробити – 25,1%.

«Респонденти, які не хворіли на COVID-19, вакцинуються або планують вакцинуватись значно рідше, аніж ті, які перехворіли на коронавірус. Однією з найпоширеніших причин відмови від щеплення є переконання, що вакцини ще недостатньо вивчені», – ідеться в повідомленні.

Загальноукраїнське дослідження проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж 14–24 серпня 2021 року. За вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій), був опитаний 2001 респондент. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання.