Ляшко: перехід у «жовту» зону розглянуть наступного тижня

Питання щодо переведення України до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватися на початку наступного тижня, «як мінімум, у понеділок-вівторок», повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, це пов’язано з урядовою постановою про зміни до рішення про карантин, яка набуде чинності 20 вересня.

«Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватися індикатори, й області, які можуть потрапити до «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами, і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – заявив міністр в ефірі ТСН.

Як повідомив Ляшко, в Україні нині існують перевищення по деяких індикаторах, «які дозволяють зібрати комісію й оголосити «червоний» рівень епідемічної небезпеки».

Раніше міністр прогнозував перехід України в «жовту» зону 13 вересня.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».