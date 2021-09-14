В Україні до кінця року планують вакцинувати 24-25 млн людей – Шмигаль

В Україні до кінця 2021 року планують вакцинувати близько 24-25 мільйонів людей, заявив на пресконференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На сьогодні в Україні є на залишках 10 мільйонів доз вакцин чотирьох видів. Тобто будь-яка вакцина чотирьох видів доступна зараз будь-кому… 24-25 мільйонів ми маємо вакцинувати до кінця року. Це буде практично 100 відсотків дорослого населення. Це є план Міністерства охорони здоров’я», – сказав Шмигаль.

За його словами, наступного року, ймовірно, може бути ревакцинація.

«Всі країни до цього готуються, тому що невідомо, які штами будуть з’являтися, як буде поводити себе вірус. Суміщення вакцинації і ревакцинації дуже небажане, тому що це буде збивати певний ритм. Тому дуже важливо максимальну кількість дорослого населення вакцинувати цього року», – додав очільник уряду.

За даними МОЗ, в Україні від COVID-19 за минулу добу вакцинували ще 135 223 людини. Одну дозу отримали 54 523 людини, повністю імунізовані – 80 700 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 884 904 людини.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.