«Не вистачить букв грецького алфавіту, щоб назвати усі штами». Епідеміолог про розвиток пандемії

Восени, як і попереджали фахівці, кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати. Водночас збільшується й число проведених щеплень. За даними МОЗ, за пів року вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 6 мільйонів людей. З одного боку, кажуть медики, позитивним моментом є нарощування темпів вакцинації, а з іншого – Україна катастрофічно відстає за кількістю щеплених громадян від інших країн. Проте на тлі високих показників вакцинації у цих державах також фіксується спалах захворюваності. Який розвиток пандемії прогнозують фахівці? Про це далі у матеріалі Радіо Свобода.

За добу 13 вересня в Україні підтвердили 3332 нових випадки зараження, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Найбільшу кількість інфікувань виявили у Києві, а також у Харківській, Львівській, Одеській і Луганській областях.

«Дельта», «Йота», «Мю» і ще не кінець»

Ситуація в Україні є аналогічною до того, що відбувається у світі. Людство не може запобігти появі нових генотипів вірусу, каже у коментарі Радіо Свобода завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

Ми маємо гіркий досвід зустрічі людства з патогеном, який змінює свої характеристики

«Ми маємо гіркий досвід зустрічі людства з патогеном, який змінює свої характеристики. Вірус має нестабільний геном, і далі варто очікувати появу його нових варіантів.

Є штами, характерні більше для європейського регіону, це той же «Дельта», а є штами, які циркулюватимуть переважно у країнах Латинської Америки. Наприклад, це «Мю». На «Дельті» ми не зупинимося. Припускаю, що не вистачатиме алфавіту, щоб позначити нові варіанти вірусу. Це буде поширюватися доти, доки не закріпиться пандемічний штам зs стабільним геномом», – розповідає епідеміолог.

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Віруси не лише мутують, але й еволюціонують, тобто розвиваються, наголосив завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського державного медичного університету Дмитро Степанський в інтерв’ю одному з місцевих телеканалів.

За його словами, коли набирається велика кількість мутацій і вони закріплюються в популяції, то вірус набуває нових властивостей. Важко передбачити, в якому напрямку буде розвиватися еволюція конкретного збудника.

Нові варіанти вірусів мають інший антигенний склад, що суттєво знижує ефективність вакцинації, зауважує Наталія Виноград. Тут, на її думку, пріоритетними мають бути протиепідеміологічні заходи.

Втім, як зауважує Дмитро Степанський, наразі наукові дані засвідчили, що всі наявні у світі вакцини працюють й проти нових штамів. Відтак нехтувати щепленням жодним чином не можна.

«Всі вакцини, які схвалені ВООЗ для екстреного використання, так чи інакше ефективні навіть проти нових варіантів. Радує те, що в час пандемії науковці винайшли ці вакцини. Щеплення діє і врятовує людське життя», – зазначає мікробіолог.

«Найбільша загроза»

З епідеміологічного погляду, наголошує Наталія Виноград, найбільш небезпечними є особи, які мають

атиповий перебіг,

легкий перебіг захворювання.

Вони не ізольовані і продовжують поширювати збудник серед інших людей, відтак зростає кількість захворювань.

«Чому в Ізраїлі стався спалах захворювання у школах? Прийшли вакциновані вчителі, які не мали клінічної картини захворювання, але вони були інфіковані і занесли вірус», – каже Наталія Виноград.

Разом з тим, зауважує вона, щеплення допомагає уникнути важкого перебігу захворювання і зменшити кількість летальних випадків.

​Пандемії врешті-решт завершуються

Експерти радять запастися терпінням, адже пандемії ніколи не закінчувалися швидко. Додають: це тривалий виснажливий процес, що тягне за собою великі втрати – як людські, так і економічні.

На думку Дмитра Степанського, нині, коли ефективних ліків проти коронавірусу не існує, найкращий спосіб вберегти людей, це вакцинувати їх. І вагомий аргумент, каже, тут – це понад 54 тисячі життів українців, які забрав вірус з початку пандемії.

«Лише вакцинація може подолати пандемію, бо наразі немає ефективного лікування. Я не поділяю думку, що нам треба чекати, поки проблема зникне сама по собі.

Набуття імунітету природнім шляхом – це не найкращий шлях, бо це велика кількість летальних випадків

Набуття імунітету природнім шляхом – це не найкращий шлях, бо це велика кількість летальних випадків і удар по економіці. Наприклад, «іспанка» забрала життя близько 50 мільйонів людей! Так, пандемія закінчилась природнім шляхом, але якою ціною. Вакцини тоді не існувало, нині ми у більш виграшному становищі», – стверджує мікробіолог.

Між тим, останні дані соцопитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, показують, що понад 56% українців не планують вакцинуватися, а майже 52% виступають проти примусового щеплення. Одна з найпоширеніших причин відмови – недовіра до вакцин, невпевненість у тому, що вакцини пройшли належне наукове дослідження.