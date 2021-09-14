В Україні виявили 3332 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 13 вересня зафіксували 3332 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 364 дітей і 58 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом минулої доби шпиталізували 718 людей, 1404 – одужали, 97 людей померли.

За добу провели 62,7 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) і Луганській (214) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 321 156 людей, 54 457 – померли.