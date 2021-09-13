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Новини | Коронавірус

Уряд затвердив «жовтий» і «зелений» COVID-сертифікати

Документ «міститиме  інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19»

Кабінет міністрів України схвалив зміни в протиепідемічних заходах, повідомило Міністерство охорони здоров’я 13 вересня.

Згідно зі змінами в постанові №1236, які наберуть чинності через сім днів від публікації, ковід-сертифікати матимуть дві опції «жовтий» і «зелений».

Документ «міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс».

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За роз’ясненням МОЗ, в разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть, якщо щонайменше 80% працівників матимуть «жовті» чи «зелені» сертифікати.

Карантинні обмеження жовтого рівня не стосуватимуться закладів, де всі відвідувачі та 80% працівників матимуть документ про вакцинацію. За червоного рівня всі працівники та відвідувачі повинні мати «зелені» сертифікати.

«У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат», – додають у міністерстві.

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Також люди, які перетинають кордон України або в’їжджають із окупованих територій, можуть не проходити період самоізоляції, якщо мають «зелений» чи «жовтий» ковід-сертифікат.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, запропоновані зміни – це «можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни».

Міністерство охорони здоров’я анонсувало зміни до урядової «карантинної» постанови раніше 13 вересня.

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