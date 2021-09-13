Коронавірус: в Україні минулого тижня зробили понад 900 тисяч щеплень

За минулий тиждень в Україні зробили 921 443 щеплення від коронавірусу, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 12 вересня: одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 804 204 людини.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».