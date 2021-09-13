МОЗ: в Україні виявили 1205 нових випадків COVID-19

За добу 12 вересня в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 149 дітей і 23 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 833 людей, одужали – 758, померли 18 людей.

Протягом доби провели 21,4 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) і Львівській (86) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 317 824 людини, 54 360 – померли.