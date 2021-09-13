Влада Британії переглянула свої плани вимагати паспорти вакцинації

Влада Великої Британії вирішила не вимагати паспортів вакцинації для входу в нічні клуби й на інші масові заходи в Англії, змінивши політику на тлі заперечень деяких законодавців.

Наразі уряд відклав цю ідею, сказав британський міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, але може переглянути це рішення, якщо кількість випадків COVID-19 знову стрімко зростатиме.

«Ми розглянули це належним чином, і хоча ми зберігаємо цей варіант у резерві, я радий повідомити, що ми не будемо втілювати плани щодо паспортів вакцинації», – сказав Джавід ВВС.

Такі паспорти вимагають в європейських країнах, зокрема у Франції й Італії. Вони містять докази про вакцинацію і використовуються для доступу до різних заходів і, наприклад, походів у ресторани.