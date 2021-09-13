Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Влада Британії переглянула свої плани вимагати паспорти вакцинації

Наразі уряд відклав цю ідею, сказав британський міністр охорони здоров’я Саджид Джавід

Влада Великої Британії вирішила не вимагати паспортів вакцинації для входу в нічні клуби й на інші масові заходи в Англії, змінивши політику на тлі заперечень деяких законодавців.

Наразі уряд відклав цю ідею, сказав британський міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, але може переглянути це рішення, якщо кількість випадків COVID-19 знову стрімко зростатиме.

«Ми розглянули це належним чином, і хоча ми зберігаємо цей варіант у резерві, я радий повідомити, що ми не будемо втілювати плани щодо паспортів вакцинації», – сказав Джавід ВВС.

Такі паспорти вимагають в європейських країнах, зокрема у Франції й Італії. Вони містять докази про вакцинацію і використовуються для доступу до різних заходів і, наприклад, походів у ресторани.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG