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Новини | Коронавірус

В уряді хочуть змінити вимоги до об’єктів господарювання в умовах карантину

Нововведення будуть ухвалені найближчим часом, вказують в уряді

Найближчим часом будуть внесені зміни до урядової «карантинної» постанови щодо запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, повідомила пресслужба Кабінету міністрів за підсумками селекторної наради.

Згідно з повідомленням, Міністерство охорони здоров’я пропонує, щоб обмеження «жовтої» та «червоної» зони епідемічної небезпеки не поширювалися:

  • на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію,
  • дійсний протягом 72-х годин негативний ПЛР-тест;
  • довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

Нововведення будуть ухвалені найближчим часом, вказують в уряді, але точної дати не називають.

За даними МВС, минулого тижня було перевірено 40 тисяч суб’єктів господарювання, складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину й винесено майже 3200 постанов про недотримання маскового режиму.

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