Коронавірус: Закарпаття переходить у «жовту» зону

Закарпаття з наступного тижня переходить у «жовту» зону епідемілогічної небезпеки, повідомив ввечері 13 вересня голова обласної державної адміністрації Олександр Полосков.

За його словами, ситуація з захворюваністю на COVID-19 у регіоні «суттєво погіршується».

Полосков уточнив, що перехід до «жовтої» зони означає обмеження для закладів освіти.

«Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини. Заклади освіти, де вакциновано менше ніж 80% персоналу, будуть закриті на карантин… Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу», – заявив голова ОДА.

За його даними, у п’яти територіальних громадах області всі школи забезпечили більше ніж 80% щеплень свого персоналу, ще у двох громадах залишилося по одній школі з недосягнутим рівнем вакцинації. Водночас у 21 територіальній громаді «не забезпечено необхідного рівня вакцинації в жодній школі».

Минулого тижня у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що мають намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти за 80% вакцинованих педагогів у «жовтій», «помаранчевій» і в «червоній» зонах.

«Зараз норма про вакцинацію 80% персоналу шкіл переглядається, ми розуміємо, що часу, який ми виділили на вакцинацію педагогів, попри механізм роботи мобільних бригад чи вакцинальні пункти на території навчальних закладів, недостатньо, педагоги вакцинуються повільними темпами. Тому зараз ми цю норму будемо трохи полегшувати. Полегшення полягатиме в тому, що у «жовтій» і «помаранчевій» зонах ми будемо рахувати 80% вакцинованих першою дозою вакцини», – повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, у «червоній» зоні школи зможуть працювати не дистанційно за умови 80% вакцинованих двома дозами вчителів.

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 804 204 людини.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.