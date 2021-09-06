Покрокова інструкція – як вакцинуватися кримчанам ‌

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Коронавірус атакує Крим. Захворюваність на півострові невпинно зростає, щодоби фіксують близько трьохсот випадків зараження. Зараз на півострові доступні 4 вакцини і всі вони російські – «Спутнік V», «Спутнік Лайт», ЕпіВакКорона та КовіВак. За інформацією влади Криму, призначеної Кремлем, перше щеплення від ковіду зробили 440 тисяч кримчан. Але далеко не всі жителі півострова довіряють російським вакцинам. Тому – покрокова інструкція від Крим.Реалії: як щепитися кримчанам на материковій Україні. ​



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