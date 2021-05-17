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17 травня 2021, Київ 22:10
Фотогалереї

Фоторепортаж: в яких відомах культурних місцях світу відкрили центри вакцинації від Covid

Вестмінстерське абатство та «Стад де Франс», Янкі-Стадіум у Бронксі та музей сучасного мистецтва в Турині. Що об'єднує ці місця в різних куточках світу? Дивіться про це у фоторепортажі Радіо Свобода.
Велика Британія. У соборі святого Петра у Вестмінстері, де проходять монарші весілля, поховання та коронації, відкрили центр вакцинації. На фото Кетрін, герцогиня Кембриджська, спілкується зі співробітниками під час свого візиту до собору, який часто називають Вестмінстерське абатство
1 Велика Британія. У соборі святого Петра у Вестмінстері, де проходять монарші весілля, поховання та коронації, відкрили центр вакцинації. На фото Кетрін, герцогиня Кембриджська, спілкується зі співробітниками під час свого візиту до собору, який часто називають Вестмінстерське абатство
У Нью-Йорку один із центрів вакцинації в Музеї природничої історії під інсталяцією з величезним синім китом
2 У Нью-Йорку один із центрів вакцинації в Музеї природничої історії під інсталяцією з величезним синім китом
Центр вакцінації в&nbsp;музеї Сігісмондо Кастромедіано в італійському Лечче
3 Центр вакцінації в музеї Сігісмондо Кастромедіано в італійському Лечче
Ще один центр вакцинації в Лондоні відкрили на стадіоні Lord&#39;s&nbsp;Cricket Ground, де проходять найважливіші матчі з крікету. На фото&nbsp;монахині прибули на стадіон, щоб отримати вакцину від коронавірусної хвороби
4 Ще один центр вакцинації в Лондоні відкрили на стадіоні Lord's Cricket Ground, де проходять найважливіші матчі з крікету. На фото монахині прибули на стадіон, щоб отримати вакцину від коронавірусної хвороби
В Італії Castello di rivoli колись був королівським палацом, що належав династії Савой. Сьогодні сюди приходять за щепленням від коронавірусної хвороби. Пацієнти, які отримують свою вакцину від Covid-19, можуть насолоджуватися графічними фресками швейцарської художниці Клаудії Конт
5 В Італії Castello di rivoli колись був королівським палацом, що належав династії Савой. Сьогодні сюди приходять за щепленням від коронавірусної хвороби. Пацієнти, які отримують свою вакцину від Covid-19, можуть насолоджуватися графічними фресками швейцарської художниці Клаудії Конт
Люди в захисних масках чекають у черзі, щоб отримати вакцину від коронавірусної хвороби Johnson &amp; Johnson на стадіоні Янкі в районі Бронкс в Нью-Йорку, США
6 Люди в захисних масках чекають у черзі, щоб отримати вакцину від коронавірусної хвороби Johnson & Johnson на стадіоні Янкі в районі Бронкс в Нью-Йорку, США
Черга в центр вакцинації в Парижі, який відкрили на стадіоні Stade de France&nbsp;
7 Черга в центр вакцинації в Парижі, який відкрили на стадіоні Stade de France 
У Лондоні центр вакцинації відкрили і в Музеї науки
8 У Лондоні центр вакцинації відкрили і в Музеї науки

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