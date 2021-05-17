Фоторепортаж: в яких відомах культурних місцях світу відкрили центри вакцинації від Covid

1 Велика Британія. У соборі святого Петра у Вестмінстері, де проходять монарші весілля, поховання та коронації, відкрили центр вакцинації. На фото Кетрін, герцогиня Кембриджська, спілкується зі співробітниками під час свого візиту до собору, який часто називають Вестмінстерське абатство