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17 травня 2021, Київ 22:10
Фотогалереї
Фоторепортаж: в яких відомах культурних місцях світу відкрили центри вакцинації від Covid
17 травня 2021, 21:28
Вестмінстерське абатство та «Стад де Франс», Янкі-Стадіум у Бронксі та музей сучасного мистецтва в Турині. Що об'єднує ці місця в різних куточках світу? Дивіться про це у фоторепортажі Радіо Свобода.
1
Велика Британія. У соборі святого Петра у Вестмінстері, де проходять монарші весілля, поховання та коронації, відкрили центр вакцинації. На фото Кетрін, герцогиня Кембриджська, спілкується зі співробітниками під час свого візиту до собору, який часто називають Вестмінстерське абатство
2
У Нью-Йорку один із центрів вакцинації в Музеї природничої історії під інсталяцією з величезним синім китом
3
Центр вакцінації в музеї Сігісмондо Кастромедіано в італійському Лечче
4
Ще один центр вакцинації в Лондоні відкрили на стадіоні Lord's Cricket Ground, де проходять найважливіші матчі з крікету. На фото монахині прибули на стадіон, щоб отримати вакцину від коронавірусної хвороби
5
В Італії Castello di rivoli колись був королівським палацом, що належав династії Савой. Сьогодні сюди приходять за щепленням від коронавірусної хвороби. Пацієнти, які отримують свою вакцину від Covid-19, можуть насолоджуватися графічними фресками швейцарської художниці Клаудії Конт
6
Люди в захисних масках чекають у черзі, щоб отримати вакцину від коронавірусної хвороби Johnson & Johnson на стадіоні Янкі в районі Бронкс в Нью-Йорку, США
7
Черга в центр вакцинації в Парижі, який відкрили на стадіоні Stade de France
8
У Лондоні центр вакцинації відкрили і в Музеї науки
Фоторепортаж: в яких відомах культурних місцях світу відкрили центри вакцинації від Covid
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