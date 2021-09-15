Оновлені карантинні правила почнуть діяти 20 вересня – уряд

Кабінет міністрів України опублікував постанову, яка оновлює карантинні правила, пов’язані з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19. У документі вказано, що нові правила набувають чинності 20 вересня.

Про те, що Кабінет міністрів України схвалив зміни в протиепідемічних заходах, Міністерство охорони здоров’я повідомило 13 вересня.

Згідно зі змінами, ковід-сертифікати матимуть дві опції «жовтий» і «зелений».

Документ «міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс».

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За роз’ясненням МОЗ, у разі введення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть, якщо щонайменше 80% працівників матимуть «жовті» чи «зелені» сертифікати.

Карантинні обмеження жовтого рівня не стосуватимуться закладів, де всі відвідувачі та 80% працівників матимуть документ про вакцинацію. За «червоного» рівня всі працівники й відвідувачі повинні мати «зелені» сертифікати.

«У разі введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат», – додали у міністерстві.

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Також люди, які перетинають кордон України або в’їжджають із окупованих територій, зможуть не проходити період самоізоляції, якщо мають «зелений» чи «жовтий» ковід-сертифікат.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, запропоновані зміни – це «можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни».