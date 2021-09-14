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Новини | Коронавірус

У Києві за добу десять смертей від COVID-19 – Кличко

Усього за період пандемії в столиці через коронавірус померли 5318 людей

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що десять людей померли від COVID-19 у столиці за минулу добу.

«412 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Десять людей померли. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померли 5318 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 228 273», – повідомив Кличко.

Повідомляється, що до лікарень столиці госпіталізували 57 хворих, 43 – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 66, у Солом’янському та Дарницькому – по 63, та в Деснянському районі – 57 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Київ залишається лідером добової захворюваності на COVID-19 по Україні.

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