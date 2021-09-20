Уряд подовжив адаптивний карантин до кінця року

Кабінет міністрів ухвалив подовжити адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я 20 вересня.

За оцінкою міністра Віктора Ляшка, епідемічна ситуація в Україні наразі «контрольована».

«Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди», – йдеться в його коментарі.

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За його словами, 21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні оголосить, з якої дати по всій країні почне діяти жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

Жовтий рівень передбачає такі обмеження:

заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залу понад дві третини місць

не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у залі

спортивні зали та фітнес-центри за умови разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі

При цьому обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та мінімум 80% персоналу мають одну або дві дози або ж зроблений у рамках 72 годин ПЛР чи експрес-тест.

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Для підтвердження вакцинації МОЗ передбачає міжнародні свідоцтва, внутрішні ковід-сертифікати («жовті» чи «зелені»), довідку 063/о, чинну довідку про негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген, отриманий в межах 72 годин.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,35 мільйона людей, 54 919 людей померли.