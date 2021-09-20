Вакцинація: понад 36 тисячі людей щепилися від COVID-19 у неділю

Вакцину від COVID-19 отримали 36 029 людей протягом доби 19 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 21 118 людей, другу – 14 911. За даними МОЗ, протягом доби працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.

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«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, протягом всієї кампанії вакцинації українці отримали такі препарати:

Comirnaty (Pfizer/Biontech) – 2 293 469

Coronavac (Sinovac) – 1 757 505

Moderna – 1 102 042

AstraZeneca – 643 133

Covishield (AstraZeneca) – 487 187

Janssen (Johnson & Johnsson) – 20 680

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,35 мільйона людей, 54 919 людей померли.