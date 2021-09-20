Вакцинація: понад 36 тисячі людей щепилися від COVID-19 у неділю

Вакцину від COVID-19 отримали 36 029 людей протягом доби 19 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Одну дозу отримали 21 118 людей, другу – 14 911. За даними МОЗ, протягом доби працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.
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«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)», – йдеться в повідомленні МОЗ.
За даними відомства, протягом всієї кампанії вакцинації українці отримали такі препарати:
- Comirnaty (Pfizer/Biontech) – 2 293 469
- Coronavac (Sinovac) – 1 757 505
- Moderna – 1 102 042
- AstraZeneca – 643 133
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187
- Janssen (Johnson & Johnsson) – 20 680
Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,35 мільйона людей, 54 919 людей померли.
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