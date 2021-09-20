За добу в Україні виявили 2 265 хворих на COVID-19

Протягом доби 20 вересня в Україні виявили 2 265 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), місто Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 275 дітей і 22 медичних працівники. Також протягом доби 19 вересня госпіталізували 1 255 людей, 44 хворих померли, 565 – одужали.

Здійснено 24 792 тестування на коронавірус, з них методом полімеразно-ланцюгової реакції – 13 058, методом ІФА – 2 011 тестів, також 9 723 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,35 мільйона людей, 54 919 людей померли.