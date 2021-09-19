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Новини | Коронавірус

Коронавірус: понад 58 тисяч людей вакцинували в Україні за добу

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами

В Україні за добу від COVID-19 вакцинували ще 58 605 людей. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані – 23 862, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».

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