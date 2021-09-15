МОЗ: понад 6 мільйонів людей в Україні отримали одну дозу вакцини від COVID-19

В Україні від COVID-19 однією дозою вакциновані понад шість мільйонів людей, повідомило вранці 15 вересня Міністерство охорони здоров’я.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби вакцинували понад 141,7 тисячі людей: одну дозу отримали 67,6 тисячі, повністю імунізовані – понад 74 тисячі людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».