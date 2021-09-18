Як в Україні мотивують вакцинуватися шкільних вчителів

В одних українських регіонах стали масово прищеплювати вчителів, в інших щепленим видають премії. А є і область, де губернатор каже, що відмовляється від дистанційної освіти, але до викладання нещеплених викладачів не допустить. Адміністрації шукають нових педагогів.

Наталя з донькою поспішають на уроки. Чотирикласниця Влада Степанова в школу ходить із задоволенням. А ось сидіти вдома на дистанційці, каже дівчинка, – це не для неї.

«Там погано чутно і все ... Взагалі немає картинок і взагалі нічого не розповідають. Просто «кажуть» уроки. Мені не сильно сподобалося», – говорить вона.

Мама школярки Наталя про торішні онлайн-навчанні згадує з жахом. Стверджує, так знижується якість освіти, велике навантаження лягає на батьків, а сама дитина мало рухається і пів дня сидить за комп'ютером.

«Принад тут немає, плюсів немає, – каже Наталя Степанова. – Для них це було, знаєте, не навчання, а просто вони дивилися сиділи на цей комп'ютер: «Ой, там Маша, це – Катя». Тобто вони вчителів взагалі не слухали. І настільки це було, знаєте, неорганізовано. Не тому що вчителька не хотіла. Вона намагалася, видно було, готувалася. Просто стільки діток – у когось не працював зв'язок, у когось бабуся стояла на задньому тлі, за плечі тримала, говорила: «Дивись, що говорить вчитель».

З новою хвилею коронавирусу українські школи і виші можуть знову піти в онлайн. За розпорядженням уряду, працювати як зазвичай дозволять лише тим установам, де щеплені не менш 80% педагогів.

«До кінця тижня вже буде багато шкіл, які будуть вакциновані на 80%. Тому що попит є. І зараз мобільні бригади виїжджають до навчальних закладів, які подають заявки, і їх вакцинують», – говорить представник обласної держадміністрації Максим Хаустов.

І поки в Харківській області в школи відправляють мобільні бригади для вакцинації, у Львові вирішили тестувати вчителів. Експеримент провели в одній з найбільших міських шкіл. Протестували ще й десятикласників.

«Ми вибрали період перерви, тому що навчальний процес – перш за все. У нас є медичний кабінет, відповідно, працівники лікарні швидкої допомоги повинні це провести», – розповідає директор школи №99 у Львові Віра Мохнацка.

Такий же експеримент провели і в цьому дитячому садку, де щеплені лише 10% співробітників. Більш того, після експрес-тестів в чергу на вакцинацію записалися більшість інших вихователів.

«Поспілкувавшись з медичними працівниками, виявили більше бажання вакцинуватися. Кажуть, що треба вакцинуватися, тому що хвороба не чекає, не зупиняється. І ось вирішили, що все ж треба вакцинуватися, тому що це буде краще», – каже Ірина Хацевич, і. о. директорка дитячого садка №133 у Львові.

За результатом експрес-тестування в школі і дитячому садку, кажуть в міськраді Львова, всі здорові.

А ось в Чернівецькій області губернатор Сергій Осачук вирішив, що онлайн-освіти не буде. Якщо 80% учителів не вакциновані – школи закривають, навчальний процес зупиняють.

«Тоді ми знайдемо інших викладачів, які є більш свідомі. Які усвідомлюють свою суспільну і державну функції. Тоді директор школи знайде правильну аргументацію, щоб мотивувати свій колектив», – говорить губернатор.

Мотивують колектив, наприклад, в Івано-Франківську. Там вчителям, які вакцинувалися до 1 вересня, обіцяли премії. А Міністерство охорони здоров'я України оголосило розіграш призів по всій країні: серед шкіл, де щеплено принаймні 80% вчителів, розіграють комп'ютери, роутери та гарнітури.