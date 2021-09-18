Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 130 тисяч людей

В Україні від COVID-19 за добу 17 вересня вакцинували ще 132 559 людей. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані 54 290 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні одну дозу вакцини 6 248 153 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 людина

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».