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Школи Київщини, де до 20 вересня не вакцинуються 80% вчителів, можуть закрити – ОДА

«Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери, і бізнесу»

Школи Київщини, де до 20 вересня не будуть вакциновані 80% вчителів, можуть бути зачинені, заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін 16 вересня.

«Хочу достукатися до всіх освітян Київщини. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова – працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників… Є всі можливості для того, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання для дітей навіть тоді, коли область переведуть до «жовтої» зони епіднебезпеки. Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять», – цитує Володіна пресслужба ОДА.

За його словами, такий захід є вимушеним, оскільки в області почала стрімко зростати кількість хворих на COVID-19. Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації.

«Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери, і бізнесу. До того ж щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститися від хвороби», – додав голова ОДА.

В облдержадміністрації додали, що на Київщині серед освітян провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації.

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