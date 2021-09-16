«Не зволікати із захистом себе і дітей»: у МОН закликали вчителів вакцинуватися

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет закликав освітян «свідомо й виважено» підійти до питання вакцинації проти коронавірусу і «не зволікати із захистом себе та дітей».

«Новий навчальний рік триває у звичному форматі. Однак чи буде так надалі, залежить від кожного з нас, від дотримання рекомендацій МОЗ, від свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що нас оточують», – цитує слова Шкарлета пресслужба МОН.

Міністр звернув увагу на те, що залишитися працювати у звичному режимі – «спільне бажання і спільна мета», а одним із ключових шляхів її досягнення було і залишається щеплення від COVID-19.

«Це запорука не лише роботи закладів освіти в режимі офлайн, а й чи не єдиний спосіб убезпечити освітян від важких наслідків коронавірусу», – наголосили у МОН.

В Україні, за даними МОЗ, понад п’ять мільйонів людей отримали дві дози і повністю вакциновані від коронавірусного захворювання COVID-19.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».