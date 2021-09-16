Коронавірус: понад 5 мільйонів людей повністю вакциновані в Україні

В Україні понад п’ять мільйонів людей отримали дві дози і повністю вакциновані від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 16 вересня.

Понад шість мільйонів людей мають принаймні одне щеплення.

За останню добу, за даними МОЗ, в Україні щепили 118 786 людей: одну дозу отримали понад 68,8 тисячі людей, повністю імунізовані – майже 50 тисяч.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».