Україна продовжила дію дводозних COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів

Кабінет Міністрів України продовжив дію «зелених» COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів. Відповідну постанову від 13 вересня розміщено на сайті уряду в середу.

Згідно з текстом документа, в Україні діятимуть різні COVID-сертифікати – з інформацією про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Внутрішні сертифікати з інформацією про вакцинацію будуть «жовтими» і «зеленими». Їх можна згенерувати на платформі «Дія».

«Жовті» сертифікати підтверджують вакцинацію однією дозою дводозної вакцини, визнаної ВООЗ. Термін дії – 120 днів із моменту щеплення.

«Зелені» сертифікати можна отримати після другого щеплення дводозною вакциною або з 14-го дня після вакцинації однодозною. Термін дії такого сертифіката – 365 днів.

Напредодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цифрові сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 в додатку «Дія» згенерували понад 600 тисяч українців.