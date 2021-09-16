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Новини | Коронавірус

В Україні виявили 5744 нових випадки COVID-19, 101 людина померла – МОЗ

Також за минулу добу шпиталізували 1507 людей, 1499 – одужали

В Україні за добу 15 вересня зафіксовано 5744 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 629 дітей і 95 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 1507 людей, 1499 – одужали, 101 людина померла.

За добу зробили 72,9 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415) областях, Києві (362) й Одеській (347) області.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 331 540 людей, 54 651 – померли.

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