Іноземці, не матимуть проходити самоізоляцію при транзиті через Україну у межах 2 діб, – ДПСУ

Державна прикордонна служба повідомила про зміни в протиепідемічних заходах при перетині кордону України. За повідомленням відомства, вони набудуть чинності 20 вересня разом із відповідною постановою Кабінету міністрів.

«З 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції та, відповідно, встановлення додатка «Вдома» та проходження тестування в Україні», – йдеться в заяві.

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У той же час всі іноземні громадяни та люди, які мають посвідку на тимчасове проживання, для в’їзду в Україну повинні мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 на весь термін візиту.

Також всі іноземці та власники посвідки на тимчасове проживання повинні мати один із наступних документів:

підтвердження отримання однієї чи двох доз вакцини, визнаної Всесвітньою організацією охорони здоров’ю

іноземний ковід-сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірусну хворобу або одужання від неї

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген SARS-CoV-2, зроблений не більш як за 72 години до в’їзду

Від самоізоляції можна звільнитися, отримавши негативний результат тесту протягом 72 годин після в’їзду.

Кабінет міністрів України 15 вересня опублікував постанову, яка оновлює карантинні правила, пов’язані з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19. У документі вказано, що нові правила набувають чинності 20 вересня.