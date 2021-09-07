У серпні через адмінкордон на материкову Україну не пропустили понад 40 осіб – ДПСУ

Протягом серпня під час прикордонного контролю в КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» на адміністративному кордоні окупованого Росією Криму з материковою Україною не пропустили понад 40 осіб. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Так, 33 громадянина України і 8 іноземців, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї виявили прикордонники Херсонського загону. Всі вони незаконно потрапили в Україну через закриті пункти пропуску», – повідомили у відомстві.

З початку року українські прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї більше 1,5 тисячі громадян України та 53 іноземці. Загальна сума штрафів становить понад 800 тисяч гривень.

6 вересня в українському прикордонного відомства повідомляли про зростання кількості людей, які в’їжджають з окупованого Криму на територію материкової України.

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адмінкордоні з окупованим Кримом залишиться закритим до 15 вересня 2021 року через ремонтні роботи.

КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» працюють в штатному режимі.