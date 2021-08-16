Закриття КПВВ «Чаплинка» подовжили до середини вересня – Держприкордонслужба

Контрольний пункт перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом «Чаплинка» не працюватиме до 15 вересня, повідомляє Державна прикордонна служба.

«Наразі через ремонтні роботи закриття КПВВ «Чаплинка» продовжено до 15 вересня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, закриття «Чаплинки» не вплинуло на загальний пасажиропотік – до закриття цей КПВВ за добу перетинало від восьми до 10 людей та один-два транспортних засоби. Тим часом на адмінмежі продовжують цілодобово працювати пункти «Каланчак» і «Чонгар».

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Загалом, повідомляють у відомстві, в обидва напрямки адмінкордон щодоби перетинають 3,5 тисячі людей та 200 транспортних засобів.

Представництво президента в АРК 23 червня повідомило, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» на адмінкордоні з окупованим Кримом не працюватиме до 15 липня.