У ДПСУ повідомили про зростання кількості людей, які виїжджають з окупованого Криму через адмінкордон

Українські прикордонники повідомили про зростання кількості людей, які виїжджають з окупованого Росією Криму через адміністративний кордон з материковою Україною. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила старший офіцер прес-служби Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Ольга Гончарова.

За її словами, за вихідні на КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною херсонські прикордонники в обох напрямках пропустили 8299 чоловік і 536 транспортних засобів.

«Ми помітили за вихідні – це збільшення пасажиропотоку на в’їзд (на материкову Україну – ред.). Але у нас завжди так коливається: 500-600 людей в одному напрямку», – повідомила Гончарова.

При цьому у відомстві зазначили, що «значного збільшення перетину адмінкордону не спостерігають».

«П’ятьом громадянам України та одному іноземцю прикордонники змушені були відмовити у пропуску через відсутній свідоцтва, несправних паспортних документах і відсутності належним чином оформлених документів для виїзду дітей», – повідомили у ДПСУ.

Повідомляється також, що до адміністративної відповідальності притягнули шістьох осіб, які «незаконно потрапили в Україну через закриті пункти пропуску».

Російські прикордонники не коментують повідомлення Держприкордонслужби України про зростання кількості людей, які виїжджають з території Криму через адмінкордон.

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адмінкордоні з окупованим Кримом залишиться закритим до 15 вересня 2021 року через ремонтні роботи.

КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» працюють в штатному режимі.