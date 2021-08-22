Президент Естонії відвідала адмінкордон з окупованим Кримом

Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час робочого візиту напередодні саміту «Кримської платформи» відвідала КПВВ «Чонгар» на адміністративному кордоні окпованого Криму з материковою частиною України, повідомляє пресслужба посольства Естонії в Україні.

Кальюлайд заявила, що для відновлення територіальної цілісності України, необхідно постійно нагадувати світовому співтовариству про ситуацію, яка склалася в країні.

«Естонія не забула, що Україна все ще частково окупована, а на сході України триває війна. Ми не повинні забувати про це або приймати поточну ситуацію. Тим, хто перетинає кордон, пішки або на авто, доводиться їхати з України в Україну через військовий пункт пропуску. Потрібно відновити територіальну цілісність України, і поки цього не станеться, цю тему слід постійно підіймати, щоб про ситуацію в Україні не забували в усьому світі», – сказала Кальюлайд.

Президент Естонії також зазначила, що ситуація з правами людини в Криму «постійно погіршується», а росіяни продовжують посилювати свою військову присутність на півострові.

«Ситуація з фундаментальними свободами постійно погіршується в Криму протягом останніх семи років. Багато громадян України, які проживають в Криму, були змушені покинути півострів, щоб захистити себе і свої сім'ї, коли в той же час сотні тисяч переселенців прибувають з Росії в межах політики переселення. Також Росія продовжує посилювати свою військову присутність в Криму, ставлячи під загрозу безпеку України та інших країн Чорноморського регіону», – повідомила Кальюлайд.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».