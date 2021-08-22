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Президент Естонії відвідала адмінкордон з окупованим Кримом

Президент Естонії Керсті Кальюлайд на КПВВ «Чонгар», 22 серпня 2021 року

Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час робочого візиту напередодні саміту «Кримської платформи» відвідала КПВВ «Чонгар» на адміністративному кордоні окпованого Криму з материковою частиною України, повідомляє пресслужба посольства Естонії в Україні.

Кальюлайд заявила, що для відновлення територіальної цілісності України, необхідно постійно нагадувати світовому співтовариству про ситуацію, яка склалася в країні.

«Естонія не забула, що Україна все ще частково окупована, а на сході України триває війна. Ми не повинні забувати про це або приймати поточну ситуацію. Тим, хто перетинає кордон, пішки або на авто, доводиться їхати з України в Україну через військовий пункт пропуску. Потрібно відновити територіальну цілісність України, і поки цього не станеться, цю тему слід постійно підіймати, щоб про ситуацію в Україні не забували в усьому світі», – сказала Кальюлайд.

Президент Естонії також зазначила, що ситуація з правами людини в Криму «постійно погіршується», а росіяни продовжують посилювати свою військову присутність на півострові.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд на КПВВ «Чонгар», 22 серпня 2021 року
Президент Естонії Керсті Кальюлайд на КПВВ «Чонгар», 22 серпня 2021 року

«Ситуація з фундаментальними свободами постійно погіршується в Криму протягом останніх семи років. Багато громадян України, які проживають в Криму, були змушені покинути півострів, щоб захистити себе і свої сім'ї, коли в той же час сотні тисяч переселенців прибувають з Росії в межах політики переселення. Також Росія продовжує посилювати свою військову присутність в Криму, ставлячи під загрозу безпеку України та інших країн Чорноморського регіону», – повідомила Кальюлайд.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

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