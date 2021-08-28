Церква і освітяни домовились захищати «сімейні цінності» у школі. В чому тут небезпека?

Міністерство освіти та науки України і Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підписали угоду про співпрацю. У документі, який розрахований на 5 років, йдеться, зокрема, про «недопущення закладення у навчальну літературу та навчальні програми положень, що суперечать традиційним сімейним цінностям українського народу». Експерти з освітніх питань висловили свою незгоду з таким формулюванням задач, а також розкритикували саму ідею співпраці церкви і держави.

«Дбати про моральне здоров’я суспільства»

Меморандум між Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій і Міністерством освіти та науки містить принципи, на яких церква і держава будуть разом вибудовувати свою виховну і освітню діяльність. Серед іншого, угода передбачає такі пріоритетні напрямки, як:

виховання на принципах моралі і духовності у дитячих садочках і школах;

розвиток традиційних сімейних цінностей і зміцнення авторитету родини.

На думку глави Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука), і держава, і церква мають опікуватися вихованням майбутніх поколінь.

«Угода про співпрацю між МОН і ВРЦіРО, яку ми підписали, має саме таку мету – осягнути ціннісне виховання наших дітей, дбати про їхнє моральне здоров’я. І, зокрема, дбати про сімейні цінності – виховувати молодих людей здатними створювати свої родини і бути щасливими», – зазначив глава УГКЦ.

Що таке «традиційні цінності»?

Що саме чиновники від освіти та релігійні діячі вкладають в поняття «традиційних сімейних цінностей» поки незрозуміло, зауважує народна депутатка, член парламентського комітету з питань освіти і науки Інна Совсун. Проте на публіку захисники цих цінностей говорять про підкорення жінки чоловікові, про гріховність розлучення, вважає вона. Часто за ширмою поняття «збереження родини» можна побачити випадки домашнього насильства.

«На жаль, ця демагогія та смислова порожнеча витісняє просту ідею, що любові, піклування та підтримки заслуговує кожна дитина. Але скрєпні «традиціоналісти» зазвичай не мають жодного уявлення про справжні соціально-економічні та культурні особливості українців та українок бодай 100 років тому.

А тому послуговуються вигаданими традиціями, зручними для того, щоб тримати людей у послуху та покірності. І звісно ж, намагаються нав'язати ненависть до тих, хто не вписується у їхню обмежену викривлену картину світу», – пише Інна Совсун у фейсбуці.

Це суперечить закону

Україна є світською державою, і згідно з Конституцією, освіта має бути відокремленою від церкви. Відтак, підписана угода суперечить Основному закону, вважає медіа-експертка Єлизавета Кузьменко.

«Я взагалі не розумію, чому Рада церков лізе в освіту і політику, замість займатися прямим призначенням – задовольняти релігійні потреби своїх віруючих. Цитата з угоди: «Сторони погоджуються щодо необхідності виховання на засадах моральних і духовних цінностей». Ми повертаємося до Середньовіччя? Може МОН займеться нарешті безпекою студенток, які піддаються херасменту, припиненням плагіату, а не буде пропихувати свої моралі?» – обурюється вона.

Застарілі методи в системі освіти

Вже не перший раз Рада церков втручається в освітній процес і реформи Нової української школи (НУШ), а після численних заяв і суперечок з навчальних шкільних програм таки вилучили уроки християнської етики, згадує керівниця освітнього центру «Я і моя школа», експертка з гендерної рівності в освіті Ірина Міньковська.

Справа навіть не в самих сімейних цінностях, як то повна родина чи щасливе материнство – це ідеальний світ. Статистика показує протилежну картину. Із завданнями, як донести до підлітків ідеї відповідального батьківства, планування вагітності, церква не може впоратись.

Церква не має експертів, які б могли дохідливо пояснити школярам, чому важливе рівноправ'я у сім’ї

«Церква є консервативною інституцією. Вона, на жаль, не має експертів, які б могли дохідливо пояснити школярам, чому важливе рівноправ'я у сім’ї, що таке взаємна повага, збалансований розподіл бюджету і роботи. Підлітки просто не сприйматимуть у такій моралізаторській формі.

Важко сказати, на кого нині розрахований підручник про основи планування сім’ї, він просто застарілий. Там можна прочитати, наприклад, що розлучення – це гріх. А як це сприймати дитині, батьки якої, люблячи цю дитину, все ж таки вирішили не бути разом», – каже Ірина Міньковська в розмові з Радіо Свобода.

Підходи і принципи, які прописані в угоді між освітянами і церквою, застаріли мінімум років на 30, зауважує в коментарі Радіо Свобода експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

Це спроба повернення в стару радянську школу

«Цей документ підриває педагогічну свободу, яка гарантована новим законом про освіту. Це спроба повернення в стару радянську школу, головною задачею якої було нав'язування знань і контроль. В тих таки умовах контролю існувала непорушна родина – цінність 19-го століття», – зауважив Микола Скиба.

Цінності не є якоюсь непорушною величиною, вони змінюються під впливом часу, наголошує експерт. Нині це особистість в центрі сучасного світу, а також свобода вибору. Необхідною залишається лише робота над формуванням нових цінностей.