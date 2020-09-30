«Нова українська школа» йде далі початкових класів: уряд затвердив стандарт базової середньої освіти

Кабінет міністрів України затвердив 30 вересня державний стандарт базової середньої освіти, що створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року, повідомила у середу пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Документ визначає структуру та зміст базової середньої освіти і передбачає запровадження низки інноваційних підходів, зокрема – під час оцінювання результатів та організації освітнього процесу. Стандарт базової освіти тісно пов’язаний зі стандартом початкової освіти, оскільки продовжує ідею компетентнісного підходу та інших реформаторських засад», – заявив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

У МОН зазначили, що в документі чітко окреслені ключові компетентності, якими мають володіти школярі по закінченню кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Так, перелік основних компетентностей – це вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, математична, екологічна, культурна, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, підприємливість і фінансова грамотність.

Згідно з повідомленням МОН, у стандарті базової середньої освіти немає поділу на предмети, натомість є освітні галузі.

«Після затвердження державного стандарту базової освіти стартує робота зі створення типової освітньої програми та модельних навчальних програм, відбудеться їх експертиза і затвердження. Паралельно відбуватиметься розробка системи оцінювання компетентностей, здобутих на рівні базової середньої освіти. З вересня 2021 року розпочнеться пілотування навчально-методичних матеріалів у 5-х пілотних класах Нової української школи. Також на 2021-2022 роки заплановано провести відповідне підвищення кваліфікації педагогів», – зазначили у МОН.

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У вересні 2017 року було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи, а у лютому 2018 року уряд затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Так була започаткова реформа «Нова українська школа» (НУШ).