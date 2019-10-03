У Міносвіти назвали можливий рік старту реформи старшої школи

2024-ий розглядають як можливий рік старту реформи старшої школи, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Попередній план передбачав запуск реформи старшої школи 2027 рік.

«За чинним планом – це дійсно 2027 року. Зараз ми думаємо над різними варіантами, наприклад, 2024 рік як можливий рік старту нової старшої профільної школи. Але тут одразу наперед скажу, що ми думаємо над варіантами, як би це могло впровадитися, тому що охопити всю країну одночасно – це те, що ми можемо не підняти. Це можуть бути або «пілоти» по всій Україні, або в окремих областях. Ми зараз будемо проводити консультації з регіонами», – повідомила Новосад.

За словами міністра, доступ до старшої профільної школи, ймовірно, базуватиметься на конкурсній основі.

«Але поряд з академічним напрямком має розвиватися так званий професійний ліцей. Це теж трирічна старша школа професійного спрямування. Але нам потрібно вийти з хибного стереотипу, що розумні йдуть в академічний напрямок, а менш розумні йдуть у професійний. Це абсолютно не відповідає дійсності. Бо якщо ми подивимося на структуру ринку праці зараз і на ті заробітні плати, які отримують люди з робітничими кваліфікаціями, то дуже часто ця заробітна плата значно вища, ніж у випускників вищої школи з юридичним чи економічним бекграундом», – сказала голова МОН.

Рік тому в Україні стартувала реформа початкової школи. Пілотний проєкт стартував у 2017 році і охопив приблизно сотню шкіл. У 2018-му понад 400 тисяч першокласників почали вчитися за новими стандартами.

«Нова українська школа» – це програма реформування середньої освіти, починаючи з молодших класів. Вона передбачає, що діти вчаться через практичні дії, а не теорію, і розвивають навички замість того, щоб заучувати інформацію. Також реформа передбачає зміни в порядку зарахування дітей, співпраці між вчителями і батьками, оновлення матеріально-технічної бази шкіл.